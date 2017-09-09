Карнавал та битва хорів: Дніпро відсвяткував День міста (фото)

Понад 7 тисяч осіб взяли участь у видовищному карнавалі, який відбувся 9 вересня у Дніпрі з нагоди його дня народження. Такий масштабний захід відбувся в Україні вперше.

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Дав старт ходи міський голова Борис Філатов. "Давайте закладемо нову традицію дніпровського карнавалу", – сказав глава міста.

Костюмована хода пройшлися вулицями Дніпра тридцятьма п'ятьма колонами. Першими стартували колони оркестрів, байкерських клубів та ретроавтомобілів. Долучитися до дійства змогли всі охочі. Свій маршрут вони долали під запальну музику.



Крім того, з нагоди Дня міста у Дніпрі провели "Битву хорів". 11 співочих колективів з різних міст України разом виконали пісню "Дитинко, це Дніпро", яку вже більше трьох років вважають неофіційним гімном міста.На Фестивальному причалі учасники яскравого карнавалу провели флешмоб. Люди вишикувалися у величезну надпис "I love Dnipro" і влаштували наймасовіше в історії Дніпра визнання в любові до міста.

Також для городян і гостей Дніпра зіграли кращі військові оркестри з різних міст України: Дніпра, Чернігова, Новомосковська та Миколаєва.