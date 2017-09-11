Україна на "Новій хвилі": стало відомо, хто зі скандальних гастролерів засвітиться в Сочі

На російському музичному фестивалі "Нова хвиля-2017", який проходить з 8 по 14 вересня в Сочі, виступить низка українських зірок. Про це свідчать афіші на офіційному сайті конкурсу.

У понеділок, 11 вересня, в Сочі виступить відома українська співачка LOBODA, яка нещодавно влаштувалася працювати на російський телеканал МУЗ-ТБ. Також у концерті візьме участь Таїсія Повалій, що втекла до РФ.

У вівторок, 12 вересня, у триб'юті Філіпа Кіркорова, крім Лободи, візьмуть участь Ані Лорак, яка виконає його пісню "Ілюзія" та Віра Брежнєва, також нещодавно увлаштувалася на російський телеканал.

У гала-концерті, який відбудеться 14 вересня, візьмуть участь Макс Барських і група "ВІА Гра".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український конкурсант вийшов на сцену в патріотичному костюмі.