Україна на "Новій хвилі": стало відомо, хто зі скандальних гастролерів засвітиться в Сочі
У Сочі виступить відома українська співачка LOBODA, яка нещодавно влаштувалася працювати на російський телеканал МУЗ-ТБ. Також у концерті візьме участь Повалій, що втекла в Росію.
На російському музичному фестивалі "Нова хвиля-2017", який проходить з 8 по 14 вересня в Сочі, виступить низка українських зірок. Про це свідчать афіші на офіційному сайті конкурсу.
У понеділок, 11 вересня, в Сочі виступить відома українська співачка LOBODA, яка нещодавно влаштувалася працювати на російський телеканал МУЗ-ТБ. Також у концерті візьме участь Таїсія Повалій, що втекла до РФ.
У вівторок, 12 вересня, у триб'юті Філіпа Кіркорова, крім Лободи, візьмуть участь Ані Лорак, яка виконає його пісню "Ілюзія" та Віра Брежнєва, також нещодавно увлаштувалася на російський телеканал.
У гала-концерті, який відбудеться 14 вересня, візьмуть участь Макс Барських і група "ВІА Гра".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український конкурсант вийшов на сцену в патріотичному костюмі.