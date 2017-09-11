Дизайнерка показала "сучасну реальність України" на тижні моди в Нью-Йорку (фото)

19:40, 11 вересня 2017
Суспільство
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Приміром, серед нарядів можна помітити трансформовані військові елементи: бронежилети у вигляді об'ємних жилетів поверх шовкових суконь.

Bevza

Український дизайнер Світлана Бевза (бренд Bevza) вперше представила свою колекцію на тижні моди в Нью-Йорку (New York Fashion Week).

Колекція сезону весна-літо 2018 називається Realitics і передає бачення дизайнера сучасної реальності в Україні.

Приміром, серед нарядів можна помітити трансформовані військові елементи: бронежилети у вигляді об'ємних жилетів поверх шовкових суконь, пише "Новое время".

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Колекція виконана в традиційній для Світлани Бевзи естетиці мінімалізму, характеризується чіткими лініями, які в деяких нарядах доповнені об'ємними елементами.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше пройшов Український тиждень моди.

Bevza

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Теги: #тиждень моди Бевза дизайнерка