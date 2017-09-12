Люди з проукраїнськими поглядами в "ДНР і "ЛНР" наражаються на ризик фізичного насильства – ООН

В Організації Об'єднаних Націй заявляють, що громадяни з проукраїнськими поглядами на окупованих територіях Донецької і Луганської областей наражаються на ризик фізичного насильства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

"На території, підконтрольній озброєним групам, громадяни, які відкрито висловлюють проукраїнські погляди, продовжують зазнавати залякувань або наражаються на ризик фізичного (насильства - УНІАН)", - заявила Фрейзер.

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Вона нагадала, що відомий блогер Станіслав Асєєв (Васін), який писав про життя на окупованих територіях, "утримується в таємному ув'язненні у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" з початку червня".

За її словами, він залишається під вартою.

"Подібним чином жінка, яка критикувала самопроголошену "Луганську народну республіку" у соціальній мережі, була затримана озброєними групами та утримувалася в таємному ув'язненні впродовж 16 днів у липні. Потім вона була звільнена", - додала Фрейзер.