"Попереднє життя вже в минулому": "Міс Україна-2017" розповіла, як витратить 200 тисяч гривень

Киянка Поліна Ткач, переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2017" розповіла, як витратить грошовий приз, який склав 200 000 гривень.

За словами дівчини, більша частина суми піде на освіту.

"Ще не думала про це, пройшло дуже мало часу. Але, думаю, що більша частина суми піде на мою освіту. Планується так", - відповіла "Обозревателю" 18-річна киянка.

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За словами виконавчого директора конкурсу Ірини Копаниці, переможниця отримає грошовий приз у двох частинах. Першу половину по завершенні конкурсу, другу - через рік, після закінчення строків контракту.

Сама ж Поліна зізнається, що життя її повернулось на 180 градусів і його сьогодні дійсно можна розділити на "до" і "після" конкурсу "Міс Україна-2017".

"Попереднє життя вже в минулому, а по завершенні контракту я буду абсолютно іншою людиною", - впевнено додала вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше скандальна учасниця з окупованого Криму зникла зі списків і полетіла в Москву.

Як проходив конкурс "Міс Україна" можна подивитися у нашому фоторепортажі.