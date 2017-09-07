Російські соцмережі залишаються інструментами спецслужб РФ у неоголошеній війні - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що російські мережі залишаються інструментами спецоперацій спецслужб РФ у неоголошеній війні проти України, тому боротьба та їх скорочення в Україні продовжиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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«Внаслідок запроваджених поточного року санкцій проти компаній, які адмініструють російські пошукові системи та соціальні мережі… російські пропагандистські сайти випали із десятки найбільш відвідуваних веб-ресурсів в Україні», - заявив він.

«Російські мережі були і залишаються інструментами спецоперацій російських спецслужб у неоголошеній війні проти України. Тому будемо й надалі за ними пильно стежити і скорочувати їхню присутність», - додав глава держави.

Нагадаємо, в середині травня Україна заблокувала доступ до послуг російських інтернет-компаній Яндекс і Mail.ru, соціальних мереж Однокласники і ВКонтакте, розширивши список компаній, діяльність яких обмежена через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.