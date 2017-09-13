Козловський про розрив з нареченою: история любви сложилась, но не о нас и не для нас

Український співак Віталій Козловський, наречена якого Раміна покинула його, прокоментував розрив. На своїй сторінці у Facebook він розмістив своє фото у кріслі й залишив зворушливий вірш.

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"Не важно, кто кого бросает. Не важно, кто сказал "Прощай", и поводы изобретает, чтоб не обидеть невзначай. Как это всё смешно, нелепо и ни к чему искать слова. Не повторять, не кукарекать: "любовь прошла, любовь прошла". Была ль любовь на самом деле или придумали её? А может просто захотели сыграть неведомо во что?! Она придет как неизбежность, как чудо, как своё-своё. И предыдущая нелепость поможет распознать её. Я искренне скажу спасибо, за в чем-то правду, в чем-то фарс. История любви сложилась, но не о нас и не для нас", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня наречена Козловського, модель Раміна Есхакзай повідомила шанувальникам неприємну новину - вони розійшлися. "Хочу повідомити вам, що ми більше не разом, ми розійшлися. Це складне рішення прийняла я. Причиною стала моя неготовність до створення шлюбу", - йдеться у її повідомленні.