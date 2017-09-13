15 вересня на Житомирщині проведуть Всеукраїнський фестиваль «Олевська Республіка». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА. Як зазначається у повідомленні, фестиваль розпочнеться у п’ятницю, 15 вересня, о 10.00 в Олевську на Соборному майдані.

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Він проходитиме за підтримки Міністерства молоді та спорту, а також Житомирської ОДА.

У програмі заходу - виставка традиційних ремесел, відкриття меморіальної дошки видатному земляку Олегу Штулю-Ждановичу до 100-річчя від дня його народження, історичний диспут, а також концертна програма.

«Фестиваль проводиться для популяризації та поширення серед молоді українських патріотичних пісень, а також для виховання молодого покоління у дусі національних традицій, духовності та патріотизму», - зазначають в облдержадміністрації.

Бажаючі поїхати можуть зареєструвати за тел.: (0412) 47-46-25, або написати на електронну адресу obi_info@ukr.net та вказати свій номер телефону.

Олег Штуль-Жданович (1917-1977) — український політичний і військовий діяч. Голова Проводу Українських Націоналістів, автор численних наукових і публіцистичних статей з теорії та практики українського національно-визвольного руху, частину з яких зібрано в книзі «Ціною крові» (1997).