У центрі Житомира відкрили меморіальну дошку першому незалежному українському театру

Сьогодні у центрі Житомира урочисто відкрито гранітну меморіальну дошку першому незалежному українському театру. Як передає кореспондент УНІАН, дошку урочисто відкрито на фасаді будинку по вулиці Великій Бердичівській, 32, яка нині розташована у будинку колишнього Дворянського зібрання.

Участь у відкритті дошки взяли історики, інтелігенція, журналісти та містяни. Встановлення дошки ініціювала обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Дозвіл на це надав вчора виконком Житомирської міської ради. Виготовлено її з граніту. На ній викарбувано імена відомих майстрів української сцени : Поліни Самойленко, Павла Кудрицького, Степана Бондарчука, Амвросія Бучми, Семена Семдора, Зої Гайдай та Бориса Тена.

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Відомий житомирський краєзнавець Георгій Мокрицький у виступі на урочистостях нагадав присутнім, що Житомир має давні театральні традиції.“Цей будинок був раніше двохповерховий , у лівій частині його знаходився зал. В ньому працювала в 1918 році Центральна Рада, а потім в 1922-23 році діяв наш український незалежний театр. Коли він припинив свою діяльність, в 1923 році переважна більшість акторів, які грали в нашому театрі, влилися до складу театру “Березіль”. Дошку встановлено за кошти представниці відомого культурно-наукового роду житомирян – Лесі Кудрицької”.

Леся Кудрицька також була присутня сьогодні на відкритті дошки та спілкувалася з журналістами. Вона розповіла, що саме у житомирському "Незалежному театрі" працював її родич Павло Кудрицький, який пізніше проявив себе талановитим режисером у курбасівському "Березолі"; 3оя Гайдай – у майбутньому видатна українська співачка, яка провела дитячі і юнацькі роки в Житомирі і закінчила тут гімназію, а також Олександра та Павло Боришкевичі, Лілія Перегуда, Галина Верещинська та інші. Хормейстером театру був Михайло Гайдай (батько Зої Гайдай), а літературною частиною завідував поет Яків Савченко.

Як нагадали УНІАН у прес-служби Житомирської міської ради, фундатором українського «Незалежного театру» був видатний український актор і театральний діяч Степан Бондарчук (1886—1970). Заснований театр в серпні 1922 року з ініціативи подружжя Софії та Степана Бондарчуків.

"Незалежний театр в Житомирі припинив існування у 1923 р., залишивши помітний слід у становленні української культури в Житомирі. Від приміщення власне театру збереглася частина будівлі під сучасною адресою "Бердичівська вулиця, 32" ( тепер це приміщення Житомирської міської поліклініки № 1, точніше, її ліве крило). Але цей театр був яскравим променем в житті міста, а в масштабі України він став однією із останніх сходинок до знаменитого модерного українського театру «Березіль»",- зазначають у Житомирській міськраді.

Довідка УНІАН. Житомир має давні театральні традиції. Ще наприкінці 18 століття громадськістю міста неодноразово порушувалось питання про будівництво приміщення для стаціонарного театру. Місто стало одним із небагатьох, у яких уже на початку 19 століття існували театри, — вже 1809 року в Житомирі було побудоване перше стаціонарне приміщення театру.

У 1858 - му році було збудовано перший кам'яний театр в Україні, який і сьогодні є окрасою архітектури Житомира (тепер тут міститься Житомирська обласна державна філармонія). Це приміщення, зокрема, пам'ятає знаменитих акторів М. Кропивницького, М. Заньковецьку, В. Комісаржевську, П. Віардо та інших.