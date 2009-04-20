Тиса потроху очищується від важких металів
06:21, 20 квітня 2009Суспільство
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Викид стався у Румунії
Рівень забрудненості у річці Тиса знизився удвічі, але досі постачання тисівської води до двох українських міст Тячів та Хуст не відновили.
Про це напередодні повідомив 5 канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію Закарпаття.
Як відомо, раніше на території Румунії стався аварійний викид важких металів у транскордонні води. За кілька годин забруднення вже дісталося території України.
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