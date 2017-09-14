Заарештовано ще одного учасника "прориву" Саакашвілі

Галицький районний суд Львова арештував ще одного учасника прориву припкордонного пункту пропуску “Шегині”, який мав місце 10 вересня.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, вчора, 13 вересня, районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту 35-річному мешканцю Волинської області, який брав участь у прориві кордону у “Шегинях”. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через держкордон України), за ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу, представникові влади) та за ст. 293 (Групове порушення громадського порядку).

Читайте такожСаакашвілі поїхав у бік румунського кордону після виступу у Чернівцях

Як повідомляв УНІАН, позбавленому українського громадянства, екс-голові Одеської облдержадміністрації 10 вересня Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Внаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні постраждали 8 прикордонників та 13 працівників поліції.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконного перетинання кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.