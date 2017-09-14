Померла екс-солістка групи "Банд'Ерос" - ЗМІ

У мережі з'явилася інформація про те, що померла колишня солістка колективу «Банд'Ерос» Рада (Родіка Зміхновская). Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.

За даними каналу, близькі артистки підтвердили її смерть.

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Змихновская покинула проект «Банд'Ерос» в 2007 році. Згідно з даними з відкритих джерел, це сталося через її вагітність.

Колектив найбільш відомий по пісням «Коламбия Пикчерз не предаставляет», «Манхэттен» і «Не зарекайся».

Як повідомляв УНІАН, раніше померла відома актриса Віра Глаголєва.