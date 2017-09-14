Легендарний італійський тенор отримав травму черепа напередодні концерту в Києві

Італійський співак, тенор Андреа Бочеллі впав з коня і отримав травму черепа. Про це повідомляє Тgcom24.

Це сталося в провінції Піза, в особистому маєтку Бочеллі. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, виявили співака у важкому стані. У нього відзначалася сплутаність свідомості.

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Бочеллі доставили в лікарню на вертольоті. Про деталі стану здоров'я поки не уточнюється.

Відзначимо, 23 вересня запланований концерт Бочеллі в Києві.