Число жертв пожежі в одеському дитячому таборі зросло до трьох

Число жертв пожежі в одеському комплексі «Вікторія» зросло до трьох. Про це УНІАН повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Читайте такожПодробиці пожежі у дитячому таборі в Одесі: протипожежна сигналізація не спрацювала«З сумом змушений констатувати, що виявлений фрагмент тіла ще однієї, третьої дівчинки, яку досі вважали зниклою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє – госпіталізовані. Очевидці повідомляли, що деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

Правоохоронці затримали директора комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, відсторонена від виконання обов'язків низка чиновників.