Поліція почала розслідування за фактом трагічної пожежі у дитячому таборі в Одесі

В Одесі поліція почала розслідування за фактом пожежі в дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія», під час якої загинули діти.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, попередньо встановлено, що пожежа виникла в двоповерховій дерев'яній споруді, що стоїть окремо.

«Площа пожежі становила близько 450 кв. м. На час пожежі в будинку перебували 42 дитини. Після ліквідації пожежі приблизно о 3.02 були виявлені два обгорілих тіла. До лікарні доставлені двоє неповнолітніх 2006 року народження, дівчинка з діагнозом: забій хребта, тупа травма живота, хлопчик із діагнозом: отруєння продуктами горіння», - повідомили в поліції.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у мерії Одеси, медики оцінюють стан дітей, які постраждали під час пожежі, як середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент.

Під час пожежі загинули двоє дітей, пошуки ще однієї дитини тривають. Очевидці повідомляли, що деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі.