В окупованому Криму розпочалося засідання у справі журналіста Семени

В підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя в понеділок 18 вересня розпочалося чергове судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени.

Як передає Крим.Реалії, на засідання допустили близько 10 слухачів.

На суді планують заслухати представника прокурора, сторона захисту має намір представити докази невинності українського журналіста.

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Кримський журналіст Микола Семена звинувачується російськими властями в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що у своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семену.