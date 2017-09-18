Справа 2 травня: під судом сталися серйозні сутички, нацгвардійці розпилюють газ – активіст (фото, відео)

Під будівлею суду, де винесли виправдовувальний вирок для фігурнатів справи 2 травня в Одесі сталися сутички. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, опублікувавши відео на своєму Facebook.

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На відео можна помітити, як бійці Нацгвардії стоять «стінкою» під судом, а активісти намагаються прорватися. Активіст коментує, що сльозогінний газ нібито розпилюють лише правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН раніше, Стерненко також повідомляв, що до будівлі суду, де виправдали фігурантів справи про трагедію 2 травня в Одесі прибув російський консул Олександр Страхов. Згідно із його повідомленням, російський консул прибув разом із озброєним помічником. Однак, згодом їх евакуювала поліція.

«Приперся російський консул. Страхов Алєксандр Ніколаєвіч. Оновлено. Його помічник був озброєний. Оновлено 2: поліція їх евакуювала і вони втекли», - написав Стерненко.

Нагадаємо, суд міста Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.