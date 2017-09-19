У центрі Маріуполя знайдено зброю, викрадену бойовиками з військової частини в 2014 році (фото)

У центрі Маріуполя виявлено великий схрон бойовиків з викраденою зброєю і "віджатий" автомобіль. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Читайте такожУ передмісті Одеси СБУ виявила біля військової частини схованку з боєприпасами"З гаража в центрі міста співробітники карного розшуку Маріуполя вилучили протитанкову керовану ракету, два заряди від протитанкових гранатометів РПГ-7, 9 пістолетів Макарова, два пістолети Марголіна, кулеметні стрічки, більше 1000 патронів різного калібру до автомата Калашникова та великокаліберної зброї, а також камуфляжний одяг, символіку НЗФ "Російська православна армія", облікові журнали видачі зброї учасникам бандформування і перепустки, видані "Службою безпеки ДНР", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, знайдену зброю було викрадено 9 травня 2014 року з військової частини Нацгвардії №3057, де вона знаходилась на зберіганні.

Крім цього, в гаражі оперативники виявили автомобіль "Хюндай", викрадений з салону в 2014 році під час масових заворушень у місті.

Також з'ясувалося, що власники гаража, які тривалий час не користувалися ним, навіть не підозрювали про схованку.

В даний час співробітники карного розшуку проводять заходи для встановлення власника схованки і членів, які входили в незаконне збройне формування, відкрито кримінальне провадження.