У кожній залізничній лікарні буде кімната для телемедицини

Учасники медичної наради, що відбулася 23 квітня в управлінні Південної залізниці під головуванням начальника Головного управління медичних закладів «Укрзалізниці» Романа ВАСИЛИШИНА, обговорили можливості телемедицини і впровадження її в галузевих лікарнях «Укрзалізниці».

У нараді взяли участь керівники медичних служб усіх залізниць України, представники інших медичних і наукових закладів.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», впровадження телемедичних технологій дозволить поліпшити рівень консультацій і діагностики пацієнтів. Їх застосування, у першу чергу, допоможе периферійним лікарням, які розташовані у невеликих містах і селищах. Хворий зможе одержати консультації провідних фахівців будь-якого медичного закладу «Укрзалізниці».

«Незабаром у кожній залізничній лікарні буде облаштована кімната для телемедицини. Ми докладемо максимум зусиль, щоб упровадити такі технології у найближчі два роки», - зазначив Г.ВАСИЛИШИН.

Окрім діагностування і консультації пацієнтів, комп`ютерна медицина може допомогти значно підвищити освітній рівень медичних працівників: можна проводити дистанційне навчання, консультації лікарів тощо.

На Південній залізниці, завдяки телемедицині, вже проходять консультації у Центральній клінічній лікарні (м. Харків), вузловій лікарні ст. Лозова, лінійній поліклініці ст. Суми. Незабаром планується упровадити такі технології в Кременчуці і на станції Основа.