Сігал, Бабкіна, Панін та інші: Мінкульт склав "чорний список" осіб, які загрожують нацбезпеці (документ)

Міністерство культури за поданням СБУ внесло 27 людей до перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у повідомленні пре-служби Мінкульту, яка опублікувала відповідний наказ міністерства.

Серед найвідоміших серед них - "друг Путіна" Стівен Сігал, російська співачка Надія Бабкіна, артист Стас П'єха.

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Так, до "чорного списку" потрапили: Надія Бабкіна, Ірина Богачова, Єгор Булаткін, Олександр Василевський, Руслан Віхлянцев, Станіслав Говорухін, Євген Гришковець, Іван Дем’ян, Павло Кравцов, Віра Кузьміна, Емір Кустуриця, Василь Лановий, Андрій Мерзлікін, Натан Міров, Олександр Медведєв, Вадим Новік, Давид Нурієв, Олексій Панін, Дмитро Пєвцов, Станіслав П’єха, Стівен Сігал, Ірина Тюріна, Микита Черніков, Зураб Церетелі, Микола Цискарідзе, Людмила Чурсіна, Валерій Юрін.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відомий російський репер Василь Вакуленко (Баста) став персоною нон ґрата в Україні. У відповіді СБУ йдеться, що було прийнято рішення заборонити Басті в'їзд до України на три роки.