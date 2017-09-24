Найжорстокіший маніяк століття: пологівський ґвалтівник уперше за 10 років заговорив із журналістами (відео)

Сьогодні цей чоловік очолює рейтинги найкривавіших серійних убивць і вперше за 10 років він заговорив. Історія Сергія Ткача про те, як колишній спортсмен і співробітник міліції перетворився на душогуба, йдеться у сюжеті "Українських сенсацій".

"Пологівський маніяк" наразі перебуває у Житомирській колонії № 8, де відбуває довічне ув'язнення. На його руках - кров доведених 37 жертв, та, за його зізнаннями, їх понад 100. Ткач убивав та ґвалтував дівчат віком від 9 до 17 років.

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У 2005 році, коли його впіймали, він сказав правоохоронцям: "Як довго я на вас чекав". Крім того, ґвалтівник вів щоденник, в який записував усі моторошні подробиці злочинів.

Також маніяк розповів, що ніколи не думав про те, як після смерті дітей довелося жити батькам. Й стверджує, що облич своїх жертв він не запам'ятовував.

У цій історії шокує й те, що Ткач, перебуваючи за ґратами, одружився з 27-річною дівчиною Оленою Сергіївною, яка вже народила йому дитину.

За словами Олени, вона "полювала" на Сергія довгих 12 років. "Мені він подобався з моменту, коли я про нього дізналася", - каже дівчина.

Як повідомляв УНІАН, тіло 17-річної студентки юридичної академії Тетяни Маснюк, яку шукали майже тиждень в Одесі, знайшли в лісосмузі за містом. За підозрою в убивстві правоохоронці затримали таксиста, який і вказав на місце злочину.