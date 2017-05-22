Вбивство студентки в Одесі: підозрюваний "проколовся", намагаючись зняти гроші з картки дівчини

Тіло 17-річної студентки юридичної академії Тетяни Маснюк, яку шукали майже тиждень в Одесі, знайшли в лісосмузі за містом. За підозрою в убивстві правоохоронці затримали таксиста, який і вказав на місце злочину, йдеться у сюжеті ТСН.

"Нема слів, усі просто в шоці, тому що ніхто не міг подумати. Така добра людина, просто не віриться", - зізнається староста групи, де навчалася Тетяна, Дмитро Лисиця. Декан факультету зізнається, що найважчим було подзвонити рідним дівчини.

"Мама досі не вірить у те, що трапилося, сьогодні буде впізнання. Мама до останнього сподівається, як і тато. Тато є військовослужбовцем, знаходиться в зоні АТО, але він, ясна річ, уже в Одесі. Мені щиро їх шкода", - каже Микола Стоянов.

Однокурсники, які мешкають у тому ж гуртожитку, де жила загибла, розповідають про її останній вечір. О 22:00 вона ще заходила до соціальних мереж і робила домашнє завдання. Близько 2:00 ночі несподівано викликала під гуртожиток таксі.

"Вона їхала до свого хлопця, виходить, не потрапила до нього. Коли вона не приїхала, я прийшла на навчання і спитала, чи вона є. Сказали – немає. До вечора також не з'явилася і на ранок її також не було", - розповіла Тіна Гурбецька, котра мешкала в одній кімнаті з Тетяною.

Читайте такожВ Одесі сталося потрійне вбивство

Підозра впала на таксиста, який уночі віз студентку. "Чоловік, неофіційно працюючи таксистом на території Овідіопольської дороги, в лісосмузі скоїв розбійний напад, а потім з корисливих мотивів умисне вбивство дівчини. Також, за даними слідства, він намагався приховати сліди злочину та підпалив тіло своєї жертви", - розповіла речник прокуратури Одещини Інна Верба. Вийти на слід злочинця допомогла його ж необережність – чоловік намагався зняти гроші готівку з карти вбитої дівчини.

У сервісі таксі, з яким пов'язують підозрюваного, не приховують, що психіатричної перевірки кермувальники не проходять, тож пасажири не застраховані від зустрічі з потенційним злочинцем.

"У будь-якому таксі ти не знаєш, маніяк він чи не маніяк. Цей сервіс "Яндекс-таксі" - це те саме, що зареєструвався в соцмережі через інтернет, ось і все. Це неважливо, прийде він сюди чи в інтернеті зареєструється", - пояснив представник одного з одеських таксопарків Євген Мікідченко.

Підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Прокуратура наполягатиме, щоб на час слідства він залишався під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 21 травня знайшли вбитою 17-річну студентку національного університету "Одеська юридична академія".