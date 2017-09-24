На пожежну сигналізацію в одеському таборі "Вікторія" було витрачено понад 11 мільйонів гривень - ЗМІ

Підприємство "Південь-Укрбуд", яке виграло тендер на реконструкцію одеського дитячого табору "Вікторія", отримало 11 млн грн на встановлення в таборі пожежної сигналізації та проведення інших робіт. Всього "Південь-Укрбуд" отримав понад 33 млн грн. Про це пише DT.UA.

Автор Ніна Перстньова, посилаючись на ЗМІ, вказує, що в тендері на реконструкцію "Вікторії" брали участь дві фірми - майбутній переможець "Південь-Укрбуд" і "Моноліт", пов'язані між собою спільним бізнесом.

"Голова "Південь-Укрбуд" — Світлана Донченко, "Моноліт" належить Любові Рєзніковій. Донченко й Рєзнікова — співзасновники компанії "Пасажирська канатна дорога". Ще один співвласник "канатки" і співзасновник — чоловік Рєзнікової, Юрій. Ще 2013 р. прокуратура (що представляла інтереси міськради) вимагала повернення одеського пляжу "Відрада", відданого "Пасажирській канатній дорозі" в оренду на 25 років. Приводом стало встановлення фірмою металевої сітки перед входом на пляж, яка обмежує вільний доступ до моря. Однак Одеський апеляційний господарський суд став на бік "канатників", - зазначає автор.

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За словами Перстньової, хоча кошти на пожежну сигналізацію отримав "Південь-Укрбуд", підрядниками проведення робіт виступали зовсім інші фірми.

"Уже отримавши право на реконструкцію "Вікторії", "Південь-Укрбуд", фактично без тендеру, одержав понад 11 млн грн на встановлення пожежної сигналізації, внутрішнього електропостачання, благоустрій території та інші роботи в таборі. Хоча підрядниками виступали зовсім інші фірми", - зазначила вона.

У підсумку, ця компанія, як вказує автор, отримала понад 33 млн грн.

"За інформацією місцевих ЗМІ, ця компанія, починаючи з 2015 р., виграла в Одесі тендерів на 422,2 млн грн. Що наводить на думку про особливі стосунки з місцевою владою...", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 вересня в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Повністю згорів один із дерев'яних корпусів табору. В результаті пожежі загинули троє дітей.