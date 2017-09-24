Марафонський біг у Дніпрі зібрав майже 2 тисячі спортсменів

24 вересня у Дніпрі відбувся яскравий спортивний захід – Dnipro ATB Marathon. Він є частиною програми мера міста Бориса Філатова «Дніпро – спортивна столиця».

В рамках цих змагань у Дніпрі вперше проводився Чемпіонат України з марафонського бігу, який є відбірковим туром на Чемпіонат Європи.

«Дякую федераціям легкої атлетики України та Дніпра за те, що вони допомагають нашому місту підтримувати статус спортивної столиці. І дякую спортсменам і спонсорам заходу», – заявив міський голова Дніпра. Він також зауважив, що марафон став доброю традицією для Дніпра, а кількість учасників забігу з кожним роком зростає.

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Головний приз Dnipro ATB Marathon – 300 тис. грн. Під час змагань майже 2 тисячі професійних спортсменів та бігунів-аматорів з України, Швейцарії, Угорщини та Великої Британії долали кілька дистанцій: 5 км, 21 км та 42 км. У спритності змагалися і маленькі бігуни – для них організували дитячі забіги.

Серед марафонців – чимало іменитих спортсменів. Зокрема, учасниця чемпіонату світу, переможниця марафонів та напівмарафонів у Європі Катерина Карманенко, багаторазовий чемпіон світу з напівмарафону Василь Карпович, учасниця 24-годинного забігу Маргарита Левицька, учасник марафону на візку Дмитро Васильцов, переможниця Дніпровського марафону та напівмарафону Ганна Печко, багаторазовий призер, переможець марафонів та напівмарафонів в Україні та світі Олександр Бабарика.

Також у рамках Dnipro ATB Marathon відбувся ще один забіг – благодійна «Миля добра». Близько 140 дніпрян подолали дистанцію 1,6 км, щоб зібрати кошти на реабілітацію пораненого ветерана АТО Валерія Білька. В результаті цього забігу було зібрано 20 тис. грн.

«Я дуже хотіла взяти участь у цьогорічному марафоні, однак не була певна, що подолаю бодай 5 км. Та коли дізналася про «Милю добра», одразу вирішила – бігтиму. Добре, що таким чином я можу допомогти українському герою», – поділилася враженнями учасниця благодійного забігу Вікторія.

За результатами змагань, дистанцію 42 км найшвидше пробіг 23-річний спортсмен з Маріуполя Артем Піддубний. Цю відстань він подолав за 2 год. 21 хв. і 41 сек. Серед жінок першою стала 30-річна легкоатлетка з Хмельницького Оксана Юрчук. Вона пробігла марафонську дистанцію за 2 год. і 55 хв.

Напівмарафонську дистанцію 21 км найшвидше серед чоловіків подолав Павло Верецький з Іловайська. Його результат – 1 год. 07 хв. 10 сек. Серед жінок перемогу здобула Валентина Килярська з Миколаєва з результатом 1 год. 18 хв. 36 сек.

Подолала напівмарафонську дистанцію і дружина мера міста, який зустрів її на фініші. Президент Федерації легкої атлетики Дніпра Марина Філатова пробігла 21 км за 2 год. і 13 хв. Таким чином, вона покращила свій особистий результат на 8 хвилин після напівмарафону в Будапешті.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі для бійців АТО провели майстер-клас по виготовленню карамелі.