Музей Майдану у Києві з'явиться не раніше, ніж за 5-7 років - директор

Меморіально-музейний комплекс Революції гідності у Києві з'явиться не раніше, ніж за 5-7 років. Про це на брифінгу розповів генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

"Сучасний експозиційний простір потребує певного приміщення. У нашому випадку це не може бути невеличка кімнатка. Оголошено конкурс на організатора та підрядника на проведення міжнародного конкурсу на проект щодо будівництва меморіально-музейного комплексу. Завершити перший конкурс плануємо наприкінці цього чи початку наступного місяця. Результати цього конкурсу і означать тимчасовий перехідний простір (тимчасове розміщення музею - УНІАН)", - сказав Пошивайло.

Він уточнив, що музею вже передано у користування земельну ділянку на вул. Інститутській, 3, де планують поки що організувати тимчасовий музейний простір, яким може бути мала архітектурна форма, арочна конструкція.

Також Пошивайло розповів, що будівництво музею передбачає кілька черг: перша частина – меморіальна, яку можна втілити за два роки; будівництво ж власне музею потребує більше часу.

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"Завершення будівництва всього меморіально-музейного комплексу займе 5 - 7 років", - припускає директор музею.

Допоки будівлі музею немає, Пошивайло пропонує робити тимчасові експозиції музею Майдану на 5 поверсі "Українського дому".

"Але наразі це питання ніяк не вирішується. Ми пишемо листи і проводимо наради. Але на нас ображаються наші колеги з Музею історії Києва, які вважають чомусь, що ми хочемо їх вигнати з експозиційного простору", - сказав він.

Нині на 5 поверсі Українського дому – сховище експонатів музею історії Києва.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Київрада виділила 1,23 га землі для будівництва об’єкта «Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні — Музей Революції гідності» у Києві на алеї Небесної сотні (на вулиці Інститутській), 3.

У складі Музею Революції гідності, крім експозиції, також будуть меморіал пам’яті та центр досліджень.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 19 липня 2017 р. № 501-р доручив провести міжнародний відкритий архітектурний конкурс проектів на кращу проектну пропозицію щодо меморіального комплекса.

Проект, відповідно до якого розпочнеться спорудження меморіалу та музею, має бути розроблено до Дня гідності і свободи, 21 листопада.