Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва

Середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва з 20 по 26 квітня ц.р. знизилась на 3,57% (57 дол.) – до 1526 дол. за 1 квадратний м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1114 дол./кв.м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становить 2609 дол./кв.м.

За даними компанії, за цей період зниження середньої вартості 1 кв.м житла спостерігалося в Шевченківському районі – на 3,99% (82 дол.) – до 1981 дол., Оболонському – на 3,48% (54 дол.) – до 1498 дол., Дніпровському – на 4,58% (58 дол.) – до 1217 дол., Голосіївському – на 2,02% (32 дол.) – до 1547 дол., Солом’янському – на 4,42% (64 дол.) – до 1378 дол., Печерському – на 3,07% (83 дол.) – до 2609 дол., Святошинському – на 3,58% (47 дол.) – до 1264 дол., Подільському – на 1,55% (22 дол.) – до 1408 дол., Дарницькому – на 4,09% (48 дол.) – до 1114 дол. і Деснянському районі – на 4,44% (54 дол.) – до 1163 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва в першому кварталі ц.р. знизилась на 27,22% (625 дол. США) – до 1671 дол. за 1 кв.м. Середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва за 2008 рік знизилась на 33,23% (1143 дол.) – до 2297 дол. за 1 кв.м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.