СБУ запобігла проведенню провокаційної акції спецслужб РФ щодо дискредитації України

Правоохоронці запобігли проведенню у Києві антиукраїнської акції, організованої російськими спецслужбами.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Оперативники СБУ встановили, що спецслужби РФ планували провести у Брюсселі акцію з дискредитації України перед європейською спільнотою. Провокатори планували звинуватити українську владу нібито в утисках журналістів та «вільної преси». Для цього до Брюсселю виїхало кілька громадян України як «оратори» круглого столу на тему: «Порушення прав людини, обмеження свободи преси та політичні репресії в Україні», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРосЗМІ повідомили про затримання в окупованому Криму росіян, які "шпигували" для України

У СБУ зауважили, що для посилення «ефекту» від їхнього виступу та надання додаткової «правдивості» організатори планували пряме включення з Києва, «під час якого проплачені «блогери» та «журналісти» мали підтвердити інформацію про утиски і переслідування».

Співробітники спецслужби задокументували, що «блогерів» і «журналістів» організатори фейкових акцій найняли на «чорному ринку праці» за 100 гривень кожного. При цьому, підкреслили у СБУ, для унеможливлення їх ідентифікації європейськими партнерами, куратори зобов’язали одягти «масовку» чорні окуляри у зв’язку із нібито переслідуваннями в Україні та побоюваннями за власне життя.

«Єдиною широко відомою суспільству особою на цьому фейковому заході була народний депутат України V,VI,VII скликань Олена Бондаренко, котра відмовилась від дачі пояснень правоохоронцям. Проте за неї залюбки це зробила найнята для «шоу» публіка», - заявили у відомстві.

«Службі безпеки України відомо про часткову зміну тактики антиукраїнської діяльності російської сторони та виділення в окремий вектор дискредитації України в очах світової спільноти з позицій європейських «інформаційних площадок» та з використанням, як і раніше, неправдивих і надуманих даних», - сказано у повідомленні.

В рамках наявних кримінальних проваджень правоохоронці планують провести допити організаторів фейкового з’їзду «блогерів» для документування протиправної діяльності спецслужб РФ.