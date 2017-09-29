На Житомирщині інвесторам сприятимуть та допомагатимуть у реалізації проектів – Гундич

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич заявляє, що в області інвесторам всіляко сприятимуть та допомагатимуть у реалізації їхніх інвестиційних проектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації із посиланням на слова Гундича під час презентаційної зустрічі з інвесторами та бізнесом, яка пройшла вчора у Києві у Міжнародному інституті менеджменту.

«Ми маємо єдину позицію влади у відношенні до інвесторів: «зелене світло» на реалізацію проектів. Ми – область, яка хоче розвитку. Тому робити бізнес у нас просто – ми готові, образно кажучи, «водити інвестора за руку», мінімізувати бюрократичні процедури, разом займатися пошуком ділянок та вирішувати будь-які складні питання. Для цього на Житомирщині діє Рада інвесторів. Тепер ще є і Агенція регіонального розвитку»,– зазначив Гундич.

За його словами, напрацьований досвід говорить про те, що інвесторам цікава Агенція регіонального розвитку, яка створена для спрощення роботи бізнесу та реалізації нових інвестиційних проектів.

«За пропозицією бізнесу, ця агенція готуватиме конкретні інвестпроекти, за які одразу зможуть братися інвестори», - зазначають в облдержадміністрації.

Присутня на цій зустрічі депутат Житомирської обласної ради і керівник агрокомпанії «Зоря» Ірина Костюшко розповіла про перспективи розвитку льонарства, а також про те, як працюється бізнесу на Житомирщині.