Працівникам Мін'юсту тепер не можна лаятися і підвищувати голос

Міністерство юстиції затвердило правила етичної поведінки для своїх працівників. Про це йдеться в наказі Мін'юсту № 2952/5 від 21 вересня. Наказ має набути чинності в день опублікування.

"Ці правила - сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які регулюють засади поведінки працівників під час виконання ними своїх службових повноважень", - йдеться у тексті наказу

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У документі зокрема зазначається, що правила поширюються на працівників апарату Міністерства юстиції та його територіальних органів крім персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Згідно з документом, працівники Міністерства юстиції під час виконання своїх службових повноважень повинні керуватися такими принципами: служіння державі та суспільству, пріоритетність інтересів, субординація, толерантність, гідна поведінка, доброчесність, політична нейтральність, прозорість і підзвітність, сумлінність.

Працівники органів юстиції мають шанувати народні звичаї та національні традиції та використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків.

Також вони мають не допускати використання нецензурної лексики та підвищеної інтонації.

Представникам Мін'юсті належить також забезпечувати належний зовнішній вигляд, використовувати офіційно-діловий стиль в одязі відповідно до загальноприйнятих вимог пристойності.