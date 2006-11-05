Через негоду в Україні знеструмлено 226 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру,) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 226 населених пунктів в 11 областях України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, без світла у Львівській області залишились 93 н.п., у Донецькій - 46, у Тернопільській - 29, у Запорізькій - 22, у Харківській - 17, у Хмельницькій - 8, в Івано-Франківській - 3, у Київській - 3, у Рівненській - 2, у Закарпатській - 2 та у Волинській - 1 н.п.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено аварійні бригади обленерго. Координацію робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) МНС України в областях.