Через негоду в Україні знеструмлено 226 населених пунктів
Найбільше потерпає Львівська область
Сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру,) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 226 населених пунктів в 11 областях України.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, без світла у Львівській області залишились 93 н.п., у Донецькій - 46, у Тернопільській - 29, у Запорізькій - 22, у Харківській - 17, у Хмельницькій - 8, в Івано-Франківській - 3, у Київській - 3, у Рівненській - 2, у Закарпатській - 2 та у Волинській - 1 н.п.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено аварійні бригади обленерго. Координацію робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) МНС України в областях.