50 тисяч полтавців прийшли на урочисте відкриття Sport Life!

23 вересня в Полтаві відбулося масштабне відкриття нового фітнес-клубу Sport Life, приурочене до Дня міста. Цей клуб став результатом співпраці двох соціально-відповідальних компаній - заводу «Лтава» та мережі фітнес-клубів Sport Life, які поставили для себе головною метою зробити спорт доступним для всіх полтавців!

Важливість відкриття в місті фітнес-клубу нового формату Sport Life відмітив мер Полтави Олександр Мамай: «Чим більше буде таких комплексів в нашому місті і в нашій країні, тим буде краще! Тому що кожен раз я все більше переконуюся, що з дитини зробити людину, зможе тільки тренер, тільки фахівець, який займається спортом. І на сьогоднішній день, здорова нація - це багата нація. Якщо людина здорова, якщо вона займається спортом, то і в своєму житті, і в бізнес-житті, і в повсякденному житті, ця людина буде приносити користь не тільки для своєї родини, а й для держави!».

Відкриття фітнес-клубу «Sport Life» в Полтаві стало можливим завдяки соціальній відповідальності акціонерного товариства «Лтава». Президент підприємства Сергій Змієвець сподівається, що тепер для полтавчан здоровий спосіб життя і фітнес стане доброю звичкою. Він прокоментував важливість створення таких проектів: «Ми прийняли такий напрямок диверсифікації - це створення таких соціально важливих для людей об'єктів. Не тільки створювати такі об'єкти, але в подальшому розвивати всі напрямки, які потрібні для людей, щоб були робочі місця, щоб була гідна заробітна плата, і щоб ми наближали Європу сюди. І цей об'єкт як раз - той об'єкт, яким повинні пишатися всі полтавці, тому що і в Європі таких об'єктів поки мало. Здоровий спосіб життя - це найголовніше!»

В рамках урочистого відкриття Sport Life підготував для полтавців та гостей міста яскраву шоу-програму і екскурсію по новому фітнес-клубу для всіх бажаючих. На свято завітали понад 50 тисяч полтавців! Ведучим святкового вечора став Андрій Джеджула, а хедлайнером - відомий музичний колектив «Танок на майдані Конго», який виконав всіма улюблені пісні. Також світовими хітами запалювала публіку популярна кавер-група F.L.I.R.T, кращі бодібілдери вражали своїми показовими номерами, а тренера Sport Life з усієї України демонстрували свої професійні танцювальні навички. Також на сцені відбулося урочисте перерізання стрічки за участю міського голови Олександра Мамая і президента акціонерного товариства «Лтава» Сергія Змієвця. А на завершення урочистого вечора Sport Life порадував полтавців святковим салютом!