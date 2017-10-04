Лутковська вимагає від Авакова припинити збирання поліцією інформації про власників авто з єврономерами

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою припинити збирання поліцією інформації про власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого ВР з прав людини.

Зазначається, що омбудсменом було відкрито провадження у зв’язку з інформацією про збирання співробітниками територіальних органів Національної поліції України відомостей про власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які перебувають на території України.

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В рамках провадження було встановлено, що з 4 квітня по 30 листопада в м. Києві та на території 15 областей, що межують з державним кордоном, під загальною координацією Державної прикордонної служби України проводиться операція «Кордон 2017». Крім того, було з’ясовано, що підрозділами поліції формуються та узагальнюються списки власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Зокрема, з’ясувала омбудсмен, при зупинці транспортних засобів з іноземною реєстрацією у їх власників вимагають, серед іншого, надати відомості про їхнє зареєстроване місце проживання, номер мобільного телефону та дату в’їзду на територію України. «Застосування поліцейським такого превентивного заходу як зупинення транспортного засобу допускається лише у випадках, визначених пунктами 1 9 частини першої статті 35 закону України «Про Національну поліцію». У разі зупинення транспортного засобу поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Водночас наявність у транспортного засобу номерного знаку іноземної держави не є та не може бути самостійною причиною для його зупинення», – наголошується у зверненні до Авакова.

На переконання Лутковської, адресована водіям таких автомобілів вимога щодо надання відомостей про їх зареєстроване місце проживання, номер мобільного телефону та дату в’їзду на територію України не узгоджується з повноваженнями поліції та не відповідає законодавству про захист персональних даних.

Також омбудсмен зазначає, що, оскільки питання охорони державного кордону України та забезпечення дотримання прикордонного режиму віднесено до компетенції органів Держприкордонслужби, то лише посадовим особам цього органу у випадках, передбачених законом, дозволено здійснювати збір та обробку інформації про переміщення громадян через державний кордон або через контрольні пункти в’їзду виїзду на територію України.

«З огляду на зазначене, незаконне збирання органами Національної поліції інформації про власників (водіїв) транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які перебувають на території України, у рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» повинен бути припинений, а зібрана інформація – знищена як така, що зібрана з порушенням вимог закону України «Про захист персональних даних», – наполягає Лутковська.

Також вона наголосила у своєму зверненні на неприпустимості застосування до власників автомобілів з іноземною реєстрацією превентивного заходу у вигляді зупинення транспортного засобу за винятком випадків, визначених пунктами 1 9 частини першої статті 35 Закону України «Про Національну поліцію».