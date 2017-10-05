ЗМІ дізналися, яка доля спіткала кримських силовиків-зрадників України

У гарячих точках Росії виявилися багато кримських силовиків-дезертирів, що залишилися на півострові. За даними контррозвідки СБУ, з 15 тис. міліціонерів, прикордонників та співробітників спец служб, що перейшли на бік окупантів, службу в Криму продовжило не більше третини.

Решту або звільнили, або ж перевели на материкову частину Росії — туди, де небезпечнішими і складніше служити, йдеться в матеріалі "Нового времени".

"Зрадників ніхто, ніколи й ніде не любить. І запис "схильний до зради" в особовій справі ніколи не поліпшить кар'єру,— пояснює Юрій Смілянський, експерт організації Майдан закордонних справ, що відстежує долю окупованого Криму.— Свою лояльність їм доведеться довести".

Зробити це, на його думку, військовим і силовикам доводиться або в гарячих точках — Афганістані, Чечні або Сирії, або у віддалених регіонах РФ на кшталт Далекого Сходу або Забайкалля.

"А на місце колишніх українських силовиків у теплий Крим Кремль відправляє перевірені, тобто споконвічно російські кадри. Причому цей процес стосується не лише людей у формі — на півострів масово надсилають і чиновників з глибинки Росії. Їм більше вірять", - зазначають журналісти.

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Так, у березні 2014-го Україна в Криму пережила ексцес масового зрадництва. За даними Олександра Турчинова, секретаря Радбезу, який тоді виконував обов'язки президента країни, з 13 тис. військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), розміщених в той момент на півострові, лише 3,9 тис. осіб залишилися вірні присязі. І це ще непогано: серед співробітників кримського СБУ стали втікачами 90% особового складу, а серед місцевих міліціонерів — всі 99%.

Втім, "бути активними" й насолоджуватися новим статусом перебіжчики змогли недовго. За даними СБУ, більшу частину колишніх українських силовиків очікувало або переведення на материкову Росію, або звільнення", - йдеться в статті.

Так, до РФ відправили 40% із тих, що залишилися в Криму, прикордонників. З 12 тис. колишніх співробітників української міліції майже третину звільнили в перші три місяці після анексії, оскільки вони не пройшли переатестацію в російській поліції. А з майже 2 тис. екс-співробітників СБУ служити в Криму залишилося лише 30%. Ті, кого переводили в Росію, крім гарячих Чечні і Дагестану, отримували призначення далеко не в найпрестижніші регіони РФ.

Силовикам, що залишилися у Криму, довелося доводити свою лояльність. За спостереженнями правозахисників і журналістів-розслідувачів, саме перебіжчикам росіяни доручали вести політичні справи проти проукраїнського населення півострова і кримських татар.

"Найбруднішу роботу доручають робити зрадникам. І ми знаємо, що вони причетні до тортур,— каже кримчанка Валентина Самар з Центру журналістських розслідувань (ЦЖР).— Це стосується дезертирів з прокуратури, СБУ і поліції".

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 6 жовтня 2017 року.