Тимошенко: Укртрансгаз від московських угод не постраждає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що оплата російського газу для закачування його до підземних сховищ газу (ПСГ) послугами з транзиту не погіршить фінансовий стан ДК «Укртрансгаз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками візиту урядової делегації до Москви.

«Газ, який закачується до підземних сховищ влітку, навесні й частково восени, використовується в наступний опалювальний сезон. Кошти, які виручаються в цей період, йтимуть «Укртрансгазу» для покриття вартості транзиту. Це досить збалансована фінансова модель, вона дасть змогу успішно і фінансово забезпечено працювати «Укртрансгазу» на виконання функцій з транзиту», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона відзначила, «Укртрансгаз» здійснює транзит газу до Європи і є окремим підприємством зі своїм балансом і рахунком.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 квітня, Україна і Росія домовились, що за закачані в квітні до українських підземних сховищ 800 млн. кубометрів газу буде сплачено Україною послугами з транзиту російського газу до Європи.

«На квітень сьогодні чітко досягнуто домовленостей, що 800 млн. кубометрів російського газу надходить до газових сховищ України, і ми вже за цей обсяг розрахувалися транзитом подальших періодів. Це вже зафіксовано домовленістю», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – «Укртрансгаз» є монополістом з перекачування газу з Росії до країн ЄС, транспортуючи 90% експорту російського газу.

ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тисяч км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.