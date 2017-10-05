Рената Литвинова має намір судитися через своє "весілля" з Земфірою
Представник Литвинової прокоментувала чутки, які поширилися в пресі.
Незважаючи на те, що раніше Рената Литвинова відмовлялася коментувати можливий шлюб з співачкою Земфірою, після набуття цією новиною масовості, таки відреагувала.
Представник режисера Олександра заявила, що поширена пресою інформація не відповідає дійсності. Литвинова засмучена, що такі новини з'являються і має намір покарати авторів матеріалу про її весілля з співачкою.
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"Рената дуже засмучена, що такі брехливі статті з'являються в ЗМІ, у неї росте неповнолітня дочка... Вона буде шукати спосіб покарати авторів за наклеп", - заявила представник Литвинової, пише ria.ru
Нагадаємо, що провідні російські ЗМІ сьогодні повідомили, що Рената Литвинова і Земфіра одружилися. Мовляв, знаменитості присягнулися один одному у вірності у Швеції, бо там дозволені одностатеві шлюби. Більш того, папараці з'ясували, що зірки "відправилися в медовий місяць" у Стокгольм та Таллін.