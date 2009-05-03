АНТК Антонова і ОАК обговорять участь України в російських проектах

Авіаційний науково-технічний комплекс (АНТК) ім. О.К.Антонова може взяти участь в російському проекті створення пасажирського літака МС-21 і російсько-індійській програмі розробки військово-транспортного літака МТА.

Згідно з протоколом засідання російсько-українського міжурядового комітету з економічної співпраці, підписаним 29 квітня в Москві, можливості для такої співпраці АНТК повинен обговорити з ВАТ "Об`єднана авіабудівна корпорація

Крім того, вирішено спростити митні процедури для авіабудівників двох країн. Відповідні пропозиції підготують Мінпромторг Росії і Мінпромполітики України. Двосторонні проекти в авіабудуванні реалізовуватимуться на основі окремих ліцензійних договорів.

Україна, зі свого боку, має намір прискорити ринкові перетворення в авіабудівній промисловості.

Сторони також готують до підписання протокол до міжурядової угоди від 1997 р. про співпрацю у сфері розробки, виробництва, постачань і експлуатації авіатехніки.

РосБізнесКонсалтинг