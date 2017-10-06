На Одещині біля військової частини затримано підозрюваного в спостереженні за об'єктом ЗСУ

В Одеській області біля військової частини затримано підозрюваного у незаконному спостереженні за об'єктом Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Читайте такожБанда "Торпеда" готувала замах на Авакова - АброськінЗокрема, 6 жовтня о 10.45 поблизу військової частини Збройних сил України, що дислокується на Одещині, військові затримали підозрілого чоловіка, який вів спостереження за військовим об'єктом.

«Попередньо встановлено, що громадянин Ф. є уродженцем Закарпатської області. При собі чоловік мав закордонний паспорт і сім-карту російського мобільного оператора, зареєстрованого в місті Калінінграді Російської Федерації. За обліковими даними, він останнім часом неодноразово перетинав державний кордон України», - сказано в повідомленні.

Для з'ясування мети перебування в безпосередній близькості від території військової частини, що охороняється, затриманого передали співробітникам Служби безпеки України.