Судилище над "кримськими диверсантами": окупанти продовжили арешт українцям Панову і Захтею

Так званий «Верховний суд» Криму сьогодні, 6 жовтня, продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову і Андрію Захтею ще на 2 місяці, до 9 грудня.

Як повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи, українці вже понад рік перебувають за гратами.

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Рішення про продовження запобіжного заходу винесла «суддя» Олена Міхалькова.

«Засідання суду проводилося у закритому режимі. Але, разом з тим, суддя задовольнив клопотання захисту про публічне виголошення рішення, тому на виголошення в зал пустили мати Панова Віру Котелянець, яка приїхала з Енергодара до Криму, щоб побачити сина», - повідомляють правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2016 року в ФСБ РФ заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджували в російській спецслужбі, одним із організаторів нібито планованих терактів є Панов, а за нібито сприяння в підготовці терактів був затриманий Захтей.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

У Кримській правозахисній групі заявили, що громадяни України, затримані в Криму з серпня по листопад 2016 року у справі так званих «українських диверсантів» (Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присіч, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній) позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод, і є політичними в'язнями.