Пенсійний фонд рапортує про перевиконання плану надходжень

У квітні до Пенсійного фонду надійшло на 4,7% коштів більше, ніж було заплановано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ.

Він також повідомив, що з початку року план власних надходжень до фонду виконано на 109,2%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, доходи ПФУ збільшилися майже на 2%.

"Отже, ми маємо стійку позитивну тенденцію щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду. Це дає нам підстави говорити про те, що й надалі пенсійні виплати здійснюватимуться вчасно і в повному обсягу, як це було і в попередні місяці", - сказав О.ЗАРУДНИЙ.

Він зазначив, що бюджет Пенсійного фонду повністю збалансовано, що дозволяє в повному обсягу виконувати зобов`язання перед пенсіонерами.

О.ЗАРУДНИЙ також повідомив, що з сьогоднішнього дня в Україні почалися виплати пенсій за травень.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2009 р. №235 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік», за підсумками 2009 року дефіцит бюджету ПФУ становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

22 квітня О.ЗАРУДНИЙ повідомив, що в першому кварталі 2009 року надходження до бюджету Пенсійного фонду становили 33,4 млрд. грн., зокрема, власні надходження – 22,5 млрд. грн. (111% планових показників), що на 600 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 квітня 2009 року середній розмір пенсії становив 912,81 грн., що на 135 грн. більше, ніж на 1 квітня минулого року.

27 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на нараді з представниками ПФУ заявив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду в квітні становив близько 3 млрд. грн.

Він, зокрема, зазначив, що в квітні до бюджету Пенсійного фонду надійшло 10,7 млрд. грн. Водночас сума витрат становила 13 млрд. грн.

Крім того, залишок, який на початку року становив 3,5 млрд. грн., майже весь було використано в січні-березні. За словами Президента, сьогодні цей залишок становить 0,5 млрд. грн.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО зазначив, що станом на 24 квітня Пенсійний фонд заборгував держбюджету 7,9 млрд. грн., зокрема за квітень ця заборгованість зросла майже на 3 млрд. грн.