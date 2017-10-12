Завжди на захисті: опублікувано серію проникливих відео до Дня захисника України

Міністерство інформаційної політики України оприлюднило серію емоційних, проникливих відеороликів до Дня захисника України.

У кожному відео розповідається про життя простих героїв АТО на війні та у мирному житті.

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Як відомо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.