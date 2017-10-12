"Лапав" колегу на зйомках: актора Бена Аффлека звинуватили в домаганнях

Актора Бена Аффлека, який засудив голлівудського продюсера Харві Вайнштейна за домагання до жінок, самого звинуватили в домаганнях. Про це повідомляє The New York Times.

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Так, актриса Хіларі Бертон заявила, що в 2003 році Аффлек «лапав» її на зйомках шоу TRL. Вона додала, що досі не забула інцидент.

«Я повів неналежно і щиро вибачаюся», — написав Аффлек у твіттері.

Раніше Британська кіноакадемія призупинила членство американського продюсера Харві Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях.