"Лапав" колегу на зйомках: актора Бена Аффлека звинуватили в домаганнях
08:44, 12 жовтня 2017Суспільство
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Так, актриса Хіларі Бертон заявила, що в 2003 році Аффлек «лапав» її на зйомках шоу TRL.
Ілюстрація REUTERS
Актора Бена Аффлека, який засудив голлівудського продюсера Харві Вайнштейна за домагання до жінок, самого звинуватили в домаганнях. Про це повідомляє The New York Times.
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Так, актриса Хіларі Бертон заявила, що в 2003 році Аффлек «лапав» її на зйомках шоу TRL. Вона додала, що досі не забула інцидент.
«Я повів неналежно і щиро вибачаюся», — написав Аффлек у твіттері.
Раніше Британська кіноакадемія призупинила членство американського продюсера Харві Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях.
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