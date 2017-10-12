Чоловік прямував з Луганська до Одеси із дозволами на зброю від "ЛНР" (фото)

В контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» за маршрутом Луганськ-Одеса прибув громадянин України за кермом автомобіля, у якого виявили фейкові документи від НЗФ.

Як повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, під час проведення поглибленого огляду автотранспорту прикордонниками Донецького загону було виявлено два дозволи на травматичну зброю від так званого «МВД ЛНР».

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В ході бесіди було встановлено, що ці посвідчення громадянин отримав замість прострочених, виданих йому раніше МВС України. Як зазначив громадянин, представник «правоохоронного органу» НЗФ сам вийшов на нього в телефонному режимі та сказав взяти з собою документи для оформлення нових посвідчень.

Про цей факт було одразу повідомлено Національну поліцію.