В окупованому Довжанську підняли прапор України, а ганчіркою "ЛНР" прикрасили туалет (фото)

21:01, 28 вересня 2017
Суспільство
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В окупованому російськими бойовиками Довжанську знайшли гідне місце для прапора терористичної організації "ЛНР".

Знятий

В окупованому бойовиками «ЛНР» Довжанську (стара назва – Свердловськ) невідомі зняли «прапор ЛНР» з флагштоку біля стадіону ім. Горюшкина і підняли прапор України.

Про це йдеться в повідомленні групи «Свердловськ – ти повинен це знати» в соцмережі «ВКонтакте».

Наголошується, що також «ще одна ЛНРівська ганчірка пропала з будівлі Міськгазу м. Свердловська».

«А на зупинці "Поліклініка" невідомі підпільники намалювали український прапор фарбою.

Всі менти на вухах. Один із знятих прапорів вдалося знайти в громадському туалеті. Там йому й місце», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнюється в мікроблозі «іГор» в Twitter, прапор на зупинці «Поліклініка» намальований вже тиждень. Спочатку його загороджували купою пластмасових ящиків від зовнішнього погляду, тепер і зовсім все прибрали.

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Теги: #фото з лнр#українські прапори в лнр