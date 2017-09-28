В окупованому Довжанську підняли прапор України, а ганчіркою "ЛНР" прикрасили туалет (фото)
В окупованому російськими бойовиками Довжанську знайшли гідне місце для прапора терористичної організації "ЛНР".
В окупованому бойовиками «ЛНР» Довжанську (стара назва – Свердловськ) невідомі зняли «прапор ЛНР» з флагштоку біля стадіону ім. Горюшкина і підняли прапор України.
Про це йдеться в повідомленні групи «Свердловськ – ти повинен це знати» в соцмережі «ВКонтакте».
Наголошується, що також «ще одна ЛНРівська ганчірка пропала з будівлі Міськгазу м. Свердловська».
«А на зупинці "Поліклініка" невідомі підпільники намалювали український прапор фарбою.
Всі менти на вухах. Один із знятих прапорів вдалося знайти в громадському туалеті. Там йому й місце», – йдеться в повідомленні.
Як уточнюється в мікроблозі «іГор» в Twitter, прапор на зупинці «Поліклініка» намальований вже тиждень. Спочатку його загороджували купою пластмасових ящиків від зовнішнього погляду, тепер і зовсім все прибрали.
Зупинка "Міська лікарня", 27.09.17 р. #должанск#орлоpic.twitter.com/Qfo2wCy6Pv— ігор (@vdovigor) 27 вересня 2017 р.
Прапор України на флагштоку перед стадіоном, 27.09.17 р. #должанск#орлоpic.twitter.com/gn8sA6KDRr— ігор (@vdovigor) 27 вересня 2017 р.
...прапор намальований вже тиждень. Спочатку його загороджували тарою - купою пластмасових ящиків від зовнішнього погляду, тепер і зовсім все прибрали))— ігор (@vdovigor) 27 вересня 2017 р.