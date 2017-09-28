В окупованому Довжанську підняли прапор України, а ганчіркою "ЛНР" прикрасили туалет (фото)

В окупованому бойовиками «ЛНР» Довжанську (стара назва – Свердловськ) невідомі зняли «прапор ЛНР» з флагштоку біля стадіону ім. Горюшкина і підняли прапор України.

Про це йдеться в повідомленні групи «Свердловськ – ти повинен це знати» в соцмережі «ВКонтакте».

Наголошується, що також «ще одна ЛНРівська ганчірка пропала з будівлі Міськгазу м. Свердловська».

«А на зупинці "Поліклініка" невідомі підпільники намалювали український прапор фарбою.

Всі менти на вухах. Один із знятих прапорів вдалося знайти в громадському туалеті. Там йому й місце», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюється в мікроблозі «іГор» в Twitter, прапор на зупинці «Поліклініка» намальований вже тиждень. Спочатку його загороджували купою пластмасових ящиків від зовнішнього погляду, тепер і зовсім все прибрали.