Бойові дії в міських умовах: як українських курсантів в Одесі вчили британські і канадські інструктори (фото)

Два тижні курсанти факультетів підготовки фахівців високомобільних десантних військ, військової розвідки і спеціального призначення Військової академії Одеси тренувалися вести бойові дії в міських умовах, передає "Думська".

Своїм досвідом з ними поділилися інструктори зі складу британської операції ORBITAL і канадській військовій тренувальної місії Operation UNIFIER.

Інтенсивні тренування проходили вдень і вночі, військовослужбовці відпрацьовували індивідуальні і групові тактичні дії, питання взаємодії.

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Офіцери і сержанти відзначили ентузіазм і наполегливість з боку одеських курсантів, їх теоретичні знання і практичні навички.