Бойові дії в міських умовах: як українських курсантів в Одесі вчили британські і канадські інструктори (фото)
Курсанти Військової академії Одеси разом з британцями і канадцями вчилися війні у місті.
Два тижні курсанти факультетів підготовки фахівців високомобільних десантних військ, військової розвідки і спеціального призначення Військової академії Одеси тренувалися вести бойові дії в міських умовах, передає "Думська".
Своїм досвідом з ними поділилися інструктори зі складу британської операції ORBITAL і канадській військовій тренувальної місії Operation UNIFIER.
Інтенсивні тренування проходили вдень і вночі, військовослужбовці відпрацьовували індивідуальні і групові тактичні дії, питання взаємодії.
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Офіцери і сержанти відзначили ентузіазм і наполегливість з боку одеських курсантів, їх теоретичні знання і практичні навички.