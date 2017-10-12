Допомога фронтовикам: ЗМІ перевірили, чи готові соцслужби надати термінову психологічну підтримку АТОшникам (відео)

Якщо боєць погано їсть, погано спить став агресивний, треба бути поруч, спілкуватися, водити його в кіно, на виставки, майструвати, фарбувати – рятувати його життя.

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Журналісти спробувала перевірити, чи працюють інститути, центри підтримки та гарячі лінії, номерами яких переповнений Інтернет.