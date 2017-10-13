У відповідь на заяву Земана щодо Криму активісти привели до посольства Чехії цапа (відео)

Українські активісти привели до посольства Чехії чорного цапа і прив’язали тварину до огорожі. Такою стала їх реакція на скандальну заяву чеського президента Мілоша Земана щодо Криму, йдеться в сюжеті ТСН.

«Це, по суті, ми даємо дружню пораду чеському народу позбавлятися цапів у своєму керівництві, які можуть їх пересварити з усією Європою і цивілізованими країнами», - пояснили задум організатори. Демонстранти почали розклеювати плакати з обличчям Земана, але дипломати з-за паркану скерували їх до сусідньої будівлі: «Ми Словаччина – ми не Чехія!».

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Чорненький цап разом з активістами іде до чеського диппредставництва, він трохи переляканий, але організатори пікету запевняють, що для нього все минулося добре та обіцяють після перформенсу відправити тваринку у реабілітаційний центр. «Зі скотобійні забрали, фактично з-під ножа, врятували йому життя», - кажуть вони.

У посольстві Чехії до обурення українців поставилися із розумінням. «Ставлення нашого прем’єр-міністра і нашого сенату ви знаєте. Посольство є частиною уряду», - пояснив прес-секретар Давид Машек.

Як повідомляв УНІАН, президент Чехії Мілош Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чехії в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії. Своєю чергою, прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка наголосив, що заява Земана суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.