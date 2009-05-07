У Кіровограді розбився навчальний літак: є жертви (фото)
11:30, 07 травня 2009Суспільство
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Інформацію підтвердили в МНС
Сьогодні вранці на летовищі Державної льотної академії України у Кіровограді розбився навчальний літак, загинули двоє осіб.
Про це кореспонденту УНІАН стало відомо з компетентних джерел.
Інформацію про інцидент підтвердили в Головному управлінні МНС в області, проте відмовились коментувати до завершення роботи слідчої комісії.
За неофіційними даними, повітряне судно виконувало тренувальний політ, аварія сталась під час злету. На борту перебували двоє осіб, один з яких – громадянин іноземної країни.
Фото УНІАН
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