"Небезпеку видно не відразу": Джамала знялася в соціальному ролику ООН проти сучасного рабства (відео)
13:08, 13 жовтня 2017Суспільство
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Тільки цього року Міжнародне агентство ООН з міграції виявило понад 600 українців, які стали жертвами зловмисників.
Джамала знялася в промо-ролику в рамках інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми / скріншот
Українська співачка Джамала знялася в ролику, присвяченому боротьбі з торгівлею людьми. Фрагмент відео переможниця Євробачення-2016 показала на своїй сторінці в Instagram.
Ролик закликає всіх нас бути небайдужими до власної долі і доляі наших рідних і близьких. В ефірі по всій країні, він з'явиться вже через кілька днів. "Небезпеку видно не одразу", - йдеться в описі до відео.
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Тільки цього року Міжнародне агентство ООН з міграції виявило понад 600 українців, які стали жертвами зловмисників.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо, що Джамала стала послом доброї волі ООН.
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