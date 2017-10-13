Поліція розкрила замах на заступника голови облради Одеси Радковського, затримали виконавців (відео)

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких вважають виконавцями злочину.

Їх вистежили під час спільної операції КОРДу і СБУ. У підозрюваних вилучили карабін. Експертиза підтвердила, що саме з нього і стріляли в чиновника.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси 4 жовтня зловмисник стріляв у заступника голови облради. За попередніми даними, чоловік отримав 3 вогнепальних поранення.

Раніше повідомлялося, що в поліції не розглядають політичні мотиви нападу на заступника голови Одеської облради.

Правоохоронці вважають, що, найімовірніше, на чиновника напали через його бізнес. За словами очевидців, чоловік навіть не встиг дійти до ресторану, як отримав поранення. Нападники стріляли в спину.