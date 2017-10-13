Кримські правозахисники закликали Україну узаконити статус політв’язнів

Кримський адвокат Еміль Курбедінов і правозахисник Енвер Кадиров закликають українську владу вирішити питання про статус кримських політв’язнів і їхніх сімей. Про це вони заявили під час прес-конференції, передає радіо Свобода.

Читайте такожВ окупованому Криму посилили репресії проти кримських татар і українців - правозахисникиЯк зазначив Курбедінов, в Україні необхідно вирішити питання про статус політв’язнів, щоб він не був «просторовим, щоб він був закріплений в законах».

«Якщо це (статус політв’язнів – ред.) буде визначено, це дасть певні інструменти адвокатам і правозахисникам, для надання допомоги цим постраждалим», – додав Курбедінов.

При цьому правозахисник Енвер Кадиров вважає, що Україна повинна визначитися із законодавчою базою щодо політв’язнів, щоб чітко прописати, які права вони мають і яку підтримку з боку держави зможуть отримати.

За даними правозахисниці, координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, станом на серпень в Криму є понад 40 політв’язнів, які перебувають в слідчих ізоляторах чи відбувають термін ув’язнення в колонії.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».